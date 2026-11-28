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Olay, gece yarısı Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati D. (35) daha önce tartıştığı kız arkadaşı olan Rabia Yeşildağ'ı (33) telefonla arayarak "Annene götüreceğim" dedi. Rabia Yeşildağ'ın "Tamam" demesi üzerine kız arkadaşının evine giden Necati D. genç kadını araca alarak yola çıktı.

Araçta ikili arasında eski mevzulardan dolayı yeniden tartışma çıktı. Tartışma sonrası Necati D. yanında taşıdığı tabancayla araç içinde genç kadına ateş etti. Kadını kanlar içinde bırakan adam polis merkezine giderek işlediği cinayeti anlattı.

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri kadına yaptığı ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Katil zanlısının emniyette işlemleri devam ederken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı.