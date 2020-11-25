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Haber Giriş: 25.11.2020 - 14:59 | Son Güncelleme:

Genç kadının esrarengiz ölümü! Sevgilisinin banyosunda...

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 Karaman’da bir kadın, birlikte kaldığı erkek arkadaşının evinin banyosunda ölü olarak bulundu.

Olay, Yunus Emre Mahallesi 2269 Sokak'ta bulunan toplu konutlar C1-5 Blok'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek arkadaşı İ.S’nin evinde kalan Esengül Prıehaeusser (37), gece yarısı duş almak için banyoya girdi. Erkek arkadaşı İ.S. ise yatarak uykuya daldı. Öğle saatlerinde uyanan İ.S, arkadaşı genç kadının oda da olmadığını fark etti. Bunun üzerine banyoya bakan İ.S, arkadaşının banyoda yerde kıpırdamadan yattığını görünce hemen sağlık ekibinden yardım istedi.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Adrese gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde kadının yaklaşık 5-6 saat kadar önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Prıehaeusser’in cesedi kesin ölüm sebebinin tespit edilebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından genç kadının erkek arkadaşı İ.S. polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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