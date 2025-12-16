×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da dehşete düşüren olay | Genç kadının çaresizliği kamerada! Çığlık atarak yardım istedi: Polis çağırın

Güncelleme Tarihi:

#Kağithane#Kadına Şiddet#Darp
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 11:54

Kağıthane’de Yağmur S.E. (21) daha önceden uzaklaştırma kararı olan boşanma aşamasındaki eşi Bilal E.’nin (21) evine çocuklarını götürdü. Kendisiyle konuşma bahanesiyle dışarı çıkan Bilal E., konuşmayı reddeden Yağmur S.E.’yi sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbetti. Kadının ağlayarak çığlık attığı olayda Bilal E., elindeki silahı kadının başına dayadı. Müdahale etmek isteyen çevredekileri de silahla tehdit eden Bilal E. ardından sokaktan kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken polisin yakaladığı Bilal E. tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 13 Aralık Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yağmur S.E., şiddetli geçimsizlik nedeniyle Bilal E.‘den ayrıldı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ailesiyle yaşamaya başlayan Yağmur S.E. ise çocuklarını boşanma aşamasında olduğu eşinin görmesi için eve götürdü.

İstanbulda dehşete düşüren olay | Genç kadının çaresizliği kamerada Çığlık atarak yardım istedi: Polis çağırın

Çocuk girdikten sonra dışarı çıkan Yağmur S.E.’nin arkasından gelen Bilal E. kadına konuşmak istediğini söyledi. Kadının konuşmayı reddetmesi üzerine ısrarına devam eden Bilal E. bir süre sokakta bekledi. 

Gözden KaçmasınBaşlıkBaşlıkHaberi görüntüle

İstanbulda dehşete düşüren olay | Genç kadının çaresizliği kamerada Çığlık atarak yardım istedi: Polis çağırın

Haberin Devamı

KADINI DARBEDİP BAŞINA SİLAH DAYADI 

Bilal E. ardından kadını arabanın arkasına sıkıştırarak darbetmeye başladı. Vatandaşların gözü önünde tekme ve yumruklarla saldıran Bilal E., kadına küfür de etti. Kadının bağırarak ağladığı olay sırasında bazı vatandaşların müdahale etmesi üzerine Bilal E., silahını çekti. Kadının başına silah dayayan Bilal E. ardından da çevredeki vatandaşları tehdit etti.

İstanbulda dehşete düşüren olay | Genç kadının çaresizliği kamerada Çığlık atarak yardım istedi: Polis çağırın

Daha sonra aşağı doğru koşarak sokaktan uzaklaşan Bilal E., bir süre sonra gözden kayboldu. Kadının 'Polis çağırın' diyerek ağladığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

İstanbulda dehşete düşüren olay | Genç kadının çaresizliği kamerada Çığlık atarak yardım istedi: Polis çağırın

SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI 

Olayın ardından Yağmru S.E.'nin emniyete giderek eşi Bilal E.’den şikayetçi olması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Devam eden çalışmalarda Bilal E., olayda kullandığı silahla yakalandı. Gözaltına alınan Bilal E. emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bilal E., çıkarıldığı mahkemede 'Kasten yaralama', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Tehdit-hakaret' suçlarından tutuklandı. 

Haberin Devamı

İstanbulda dehşete düşüren olay | Genç kadının çaresizliği kamerada Çığlık atarak yardım istedi: Polis çağırın

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kağithane#Kadına Şiddet#Darp

BAKMADAN GEÇME!