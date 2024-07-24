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Genç kadını kurtaran kaptan Hürriyet’e konuştu: Hayatımda bunun gibisini görmedim

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#İstanbul#Haliç#Haliç Metro Köprüsü
Genç kadını kurtaran kaptan Hürriyet’e konuştu: Hayatımda bunun gibisini görmedim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 07:00

İstanbul Haliç Metro Köprüsü’nde cumartesi akşamı 21.30 sıralarında yürüyen Nalan Kaya (25), iddiaya göre selfie çekmeye çalışırken metrelerce yüksekten aşağıya düştü.

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Nalan Kaya’nın düştüğünü gören bir vatandaş yıllardır orada bir gezi teknesinin kaptanlığını yapan Hasan Mutlu’ya (55) haber verdi. Hasan Mutlu ve beraberindekiler deniz üstünde sırt üstü duran genç kızı tekneye çekip kalp masajı yaptı. Nalan Kaya daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

‘DENİZDE YÜZÜSTÜ YATIYORDU’

Nalan Kaya’yı denizden çıkaran kaptan Hasan Mutlu, Hürriyet’e konuştu. Kaptan Mutlu, “Teknemle sahilde bekliyordum. Bir çocuk geldi  ve bir kızın denize atladığını söyledi. Onunla beraber tekneye atlayıp kızı aramaya çıktık. Kızı bulduğumuzda denizde yüzüstü yatıyordu. Teknenin içerisine çıkardık. Karnı sudan dolayı şişmişti, ağzından su ve kan geliyordu. İlk müdahaleyi biz yaptık. Meslek hayatım boyunca burada 20 insanın hayatını kurtardım ama ben bunun gibisini görmedim. Çok üzüldüm. Yıllardır düşen ya da intihar eden insanları görünce hayatlarını kurtarmaya çalışıyorum. Hatta intihar eden biri vardı, onu kurtardım diye bana bağırıp kızmıştı. Köpek düşmüştü bir kere onu da kurtardım” dedi.

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#İstanbul#Haliç#Haliç Metro Köprüsü

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