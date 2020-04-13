MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGenç kadını darp eden üç zorbaya 6 ay uzaklaştırma
GeriGündem Genç kadını darp eden üç zorbaya 6 ay uzaklaştırma
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özel Haber Servisi / Hürriyet.com.tr
Haber Giriş: 13.04.2020 - 09:50,Son Güncelleme:

Genç kadını darp eden üç zorbaya 6 ay uzaklaştırma

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Genç kadını darp eden üç zorbaya 6 ay uzaklaştırma
Abone Olgoogle-news

Eski sevgilisi tarafından darp edilen B. A. şikâyetçi olunca ölümle tehdit edildi. Genç kadın bu kez, konuşmak üzere yanına gittiği eski sevgilisi ve iki arkadaşı tarafından sokak ortasında bir saate yakın darp edildi. Öldürülmekten korktuğunu belirten B. A.’nın talebi üzerine mahkeme, üç zorba hakkında 6 aylık uzaklaştırma kararı verdi.

OLAY geçen geçen 21 Mart gecesi yaşandı. B. A., 4 ay önce ayrıldığı Kenan Ö., aralarındaki sorunları son bir kez konuşmak için Çekmeköy’deki bir benzin istasyonuna gitti. B. A., istasyon çıkışında otomobili ile beklerken, içinde Kenan Ö. ile iki arkadaşının olduğu otomobil olay yerine geldi. B. A. ile Kenan Ö. bir süre konuştu. Kenan Ö., B. A.’ya yönelik “Beni şikâyet edersen seni s…m. Hayatını mahvederim” dedi.

Eski sevgili ve 2 arkadaşı genç kadını böyle darp etti
daha fazla video için

DARP ANLARI KAMERADA

Devamında Kenan Ö. tarafından darp edilmeye başlandığını söyleyen B. A., benzin istasyonu kameralarına da yansıyanları emniyet ifadesinde şöyle anlattı: “Beni darp etmeye başladı. Yere savurduktan sonra sırtıma ve yüzüme vurmaya başladı. Bir an baygınlık geçirdiğim halde darp etmeye devam etti. Arkadaşları Abdülhamit N. ve Halil İbrahim T. de oradaydı. Kenan’ın beni darp ettiğini gördükleri halde, beni kurtarmak veya ayırmak için hiçbir şey yapmadılar. Hatta, Abdülhamit beni Kenan’la birlikte darp etti.”

YARDIMA GELENİ DE GÖNDERDİLER

B.A. ifadesinin devamında “Ben, ‘sizi şikâyet edeceğim’ dediğimde, Abdülhamit ‘Bu senin için çok kötü olur o…u’ diyerek hakarette bulundu. Üçüncü kişi Halil İbrahim T. de, bana yardım etmek isteyen insanlara izin vermedi. İstasyon görevlilerine de ‘nişanlısı, siz karışmayın’ demiş. O esnada bir taksi geldi ve olay yerinde durdu. Taksi şoförü bana yardım etmek istedi ancak Kenan’ın arkadaşları taksiciye müdahale ederek gönderdiler” dedi.

Genç kadını darp eden üç zorbaya 6 ay uzaklaştırma

6 AY YAKLAŞAMAYACAKLAR

Genç kadın yüzünde oluşan morluk ve kanı görüntüleyerek hastaneye gitti. Hastaneden darp raporu alan B. A., emniyete giderek üç kişi hakkında şikâyette bulundu. B. A.’nın, avukatı Merve Uçanok aracılığıyla yaptığı başvuru üzerine İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, üç şüpheli hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle