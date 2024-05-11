Genç kadını 'aile meclisi' kararıyla öldürüp gömdüler! 12 şüpheli tutuklandı

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2017 yılında kadın sığınma evine yerleştirilip, kısa süre sonra kaçan 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan’ın, o tarihten sonra hiçbir resmi işlem kaydının olmadığını tespit etti. Yıldıztan’ın ailesinin evine giden ekipler kadına ulaşamadı. Güneş Yıldıztan’ın 2017 yılının Aralık ayında M.A. isimli erkekle birlikte polise başvurup eşi Nihat Yıldıztan’ın kendisine şiddet uyguladığını bu nedenle evden kaçtığını belirterek, can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle tedbir alınmasını istediği, ardından da kadın sığınma evine yerleştirildiği, bir süre sonra da kaçtığı belirlendi. O dönem polisin yaptığı çalışmada Yıldıztan’a ulaşılamadığı saptandı. Güneş Yıldıztan’ın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Yıldıztan’ın eşi, ailesi, akrabaları, komşuları ve tanıdıkları olmak üzere 50’den fazla kişinin ifadesi alındı.

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3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, alınan ifadeler ve ulaşılan deliller doğrultusunda o dönem eşi şiddet uygulayınca M.A. ile kaçtığı öne sürülen Güneş Yıldıztan’ın aile meclisi tarafından infaz edildiği iddiasıyla Kocaeli, İstanbul ve Van’da operasyon düzenledi. Operasyonda infaz kararının alındığı aile meclisinde bulunan, cinayete iştirak eden ve bilgisi olduğu halde ölümü sakladıkları öne sürülen 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden, aralarında Güneş Yıldıztan’ın 4 kardeşinin de olduğu 14’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Bu kişilerin ifadelerinde, Güneş Yıldıztan’ın öldürüldüğünü bildikleri, aile meclisinde bu kararın alındığı ve Körfez ilçesinde ormanda infaz edildiğine dair bilgiler verdikleri öğrenildi.

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12 KİŞİ TUTUKLANDI

Diğer şüpheliler Yıldıztan’ın eşi Nihat Yıldıztan ve yakınları S.Y., M.Y., B.Y., F.Y.,O.Y., A.Y., S.Y., Z.Y., B.Y., M.Y., M.Y. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 12 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri öldürülen genç kadının cenazesine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.