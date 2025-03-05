Genç kadından 6 aylık eşine işkence suçlaması: Yumrukladı bıçakla saldırdı

Haberin Devamı

İstanbul’da avukat Yağmur Ş. ile İlbay Ş. 6 ay önce evlendi. İddiaya göre, 31 Ocak 2025’te 19.30 sıralarında eve gelen İlbay Ş., bakımını üstlendiği iki kedisi olmasına rağmen yeni bir kedi getirdiğini söyledi. Yağmur Ş.’de durumlarının elvermediğini söyleyerek eşinden kediyi geri götürmesini istedi. Sinirlenen İlbay Ş., Yağmur Ş.’ye tehditlerde bulundu. Eve getirdiği kediyi tedavi için veterinere götüren İlbay Ş., döndükten sonra eşi Yağmur Ş.’ye ağır hakaretler etti. İlbay Ş., ‘Bu gece ikimizden birisi ölecek, bu evden ikimizden biri sağ çıkmayacak. Sen psikopatsın’ diyerek tehditlerde bulundu.

‘BOĞMAYA ÇALIŞTI’

İddiaya göre elleriyle Yağmur Ş.’nin ağzını ve burnunu kapatan İlbay Ş., genç kadının yüzüne yastıkla bastırarak nefes almasına engel oldu. Sonra eşini öpen İlbay Ş., Yağmur Ş.’nin dudaklarını ısırdı ve tokat atmaya başladı. Yağmur Ş.’nin kafasına yumruk atan İlbay Ş., mutfaktaki bıçağı alarak saldırmaya başladı. İlbay Ş.’nin elinden kurtulup kendisini tuvalete kilitleyen Yağmur Ş., eşinin erkek kardeşini arayarak acil yardım istedi. Tuvaletin kapısını zor kullanarak açan İlbay Ş., Yağmur Ş.’nin kafasına, yüzüne ve burnuna defalarca vurdu. Kendisini yastıkla savunmaya çalıştan Yağmur Ş.’nin elinden yastığı alan İlbay Ş., boğmaya çalıştı. Ardından erkek kardeşini arayan İlbay Ş., abartılacak bir durumun olmadığını ve gelmemesini söyledi.

Haberin Devamı

‘KIYAFETLERİMİ YIRTTI’

Yağmur Ş., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Yağmur Ş., eşinin tüm öfke nöbetlerinde olduğu gibi naralar attığını ve üzerindeki kıyafetleri yırtarak kendisine saldırmaya devam ettiğini öne sürdü. Yağmur Ş., ifadesinde özetle şunları söyledi: “Eşimin telefonla konuşmasını fırsat bilip canım pahasına giriş kattaki evimizin balkonuna çıkarak evden kaçmaya çalıştım. Durumu fark eden eşim, beni balkon demirlerinde yakaladı ve bileklerimden geri çekerek yere attı. Evin dış kapısına yöneldim. Kapının eşiğinden geçtiğim sırada yine beni yakalayarak darp etmeyi sürdürdü. Evin içine geri sokarak kapıyı kapattı. İlbay Ş., boğazımı sıkarak darp etmeye devam etti. Eşimin bir anlık boşluğundan faydalanarak evden uzaklaşıp canımı kurtardım. Beni yaralayan, ölümle tehdit ve darp eden, hakaretlerde bulunan, cebir, tehdit veya hile kullanarak beni hürriyetimden yoksun bırakan eşimden davacı ve şikâyetçiyim. Can güvenliğim yoktur. Kendisi hakkında soruşturma başlatılarak dava açılmasını ve cezalandırılmasını talep ediyorum.”

Haberin Devamı

İDDİALARI REDDETTİ: MAĞDURU OYNUYOR

Soruşturma kapsamında ifade veren İlbay Ş. ise şiddet iddialarını reddetti. İlbay Ş., savunmasının yer aldığı savcıya sunduğu dilekçede, eşinin avukatlık mesleğini icra ettiği için yasalardan kaynaklanan hakları çok iyi bildiğini belirterek, boşanma sürecinde eşinin mağduru oynayacağını, kendisinin de şiddete eğilimli biri gibi gösterildiğini ifade etti ileri sürdü.