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Genç kadına sokak ortasında öldüresiye dayak! Öfkesini alamadı, dükkanın camını kırdı

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#Antalya#Kadına Şiddet#Darp
Genç kadına sokak ortasında öldüresiye dayak Öfkesini alamadı, dükkanın camını kırdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 12:27

Antalya’da sokak ortasındaki kadına şiddet vakası güvenlik kamerasına yansıdı. Bir şahıs, tartıştığı kız arkadaşını acımasızca darbetti. Önce genç kadını saçından ve elbisesinden tutarak iş yerinin camına vuran şahıs, ardından yere fırlattı. Yere düşen kadın darp edildiği sırada devreye 2 genç girdi. Gençlerin araya girmesiyle genç kadın darp edilmekten kurtulurken, sinirlerini kontrol edemeyen saldırgan kuaför salonunun camını tekmeleyerek kırdı. İş yeri sahibi kuaför ise zararının karşılanmasını istedi.

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Olay, saat 01.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Hasan Subaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; kuaför dükkânının önüne gelen kadın ve erkek tartışmaya başladı. Bu sırada genç kadın yere düsen eşyalarını alarak uzaklaşmak istedi.

Genç kadına sokak ortasında öldüresiye dayak Öfkesini alamadı, dükkanın camını kırdı

Kız arkadaşının gitmesini istemeyen genç ise kızın saçından ve elbisesinden çekerek kuaför salonunun camına vurdu. Hızını daha da alamayarak arkadaşının boğazdan tutarak, yere ittirdi. Genç kızın yerde darp edildiğini gören iki genç olaya müdahale etti.

Genç kadına sokak ortasında öldüresiye dayak Öfkesini alamadı, dükkanın camını kırdı

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İŞ YERİNİN CAMINA TEKME ATARAK KIRDI

Bir süre sonra sinirlerine hakim olamayan adam, güzellik salonun camına tekme attı. Bu sırada cam kırıldı. Gencin yanında bulunan kadına uzun süre yalvarması dikkatlerden kaçmadı.

Genç kadına sokak ortasında öldüresiye dayak Öfkesini alamadı, dükkanın camını kırdı

Tartışma camın kırılmasının ardından bir süre daha devam etti. Çift, yaşananların ardından olay yerinden ayrılarak gözden kayboldu. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Genç kadına sokak ortasında öldüresiye dayak Öfkesini alamadı, dükkanın camını kırdı

"7 BİN TL MASRAF EDEREK CAMIMI DEĞİŞTİRDİM"

Komşularının kendisini aramasıyla iş yerine gelen Ramazan Duran, “Komşularımın aramasıyla iş yerime geldim. Geldiğimde camının kırık olduğunu gördüm. Kamera kayıtlarımı açarak inceledim.

Genç kadına sokak ortasında öldüresiye dayak Öfkesini alamadı, dükkanın camını kırdı

Bir erkek ve kızın kavga ettiğini gördüm, erkek önce arkadaşını darp ediyor sonra ise benim camımı kırıyor. Ardından iş yerimi o şekilde bırakıp gidiyor. Ben bu saate kadar bekledim, kimse gelmedi. 7 bin TL masraf ederek camımı değiştirdim. Benden ne özür dileyen oldu, ne de durumu soran olmadı. Karakola giderek polise şikayette bulundum” dedi.

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Yaşananların ardından genç kızın şikayetçi olup olmadığı ise bilinmiyor.

Genç kadına sokak ortasında öldüresiye dayak Öfkesini alamadı, dükkanın camını kırdı

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#Antalya#Kadına Şiddet#Darp

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