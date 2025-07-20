Genç kadına dehşeti yaşattı: Önce taciz etti sonra ayağını ezdi

Haberin Devamı

Olay, 13 Temmuz Pazar günü saat 17.30 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emine Şevval Çetinkaya, markete gitmek üzere evinden çıktığı sırada 34 GGB 382 plakalı bir araç kadının yanına yaklaştı. Kimliği belirsiz araç sürücüsü, genç kadına sözlü tacizde bulunarak rahatsız edici ifadeler kullandı.



APARTMAN ADRESİNİ SÖYLEYEREK TEHDİT ETTİ

Genç kadın bu sırada geri çekilerek uzaklaşmaya çalıştı ancak şahıs tehditlerine devam ederek Çetinkaya'nın oturduğu apartmanın ismini söyleyip, tehdit etti. Bunun üzerine büyük korku ve panik yaşayan genç kadın, "Sen kimsin git buradan" diyerek tepki gösterdi ve aracın ön kapısından tuttu.

Haberin Devamı

Kadının tepkisi karşısında paniğe kapılan sürücü, aracıyla ani bir şekilde geri manevra yaptı. Bu sırada Çetinkaya'nın ayağının üzerinden geçti. Şüpheli olay yerinden hızla uzaklaşırken genç kadın hafif şekilde yaralandı. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.



O ANLAR KAMERADA

Öte yandan genç kadının yaşadığı dehşet anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, bir aracın yol kenarına yanaştığı, genç kadının ise aracın yanına geldiği, sürücüyle bir süre konuşmalarının ardından aracın aniden hızla uzaklaştığı ve genç kadının da peşinden koştuğu anlar yer aldı.