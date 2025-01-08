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Genç kadına cinsel saldırı iddiasına tutuklama!

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#Ankara#Cinsel Saldırı#Ankara Haberleri
Genç kadına cinsel saldırı iddiasına tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 16:20

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde M.T. (24) adlı kadına boş arazide cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 1 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

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Olay, önceki gün Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. İş arkadaşı ile otomobilde tartışan M.T., iddiaya göre yanlarına gelen tanımadığı M.A. ve H.G. adlı şüpheliler tarafından zorla araçtan indirilmeye çalışıldı. Çevredekilerin müdahale etmesi üzerine 2 kişi uzaklaştı. Taksi ile bölgeden ayrılan M.T., arkadaşını görmek için geri döndüğünde tekrar M.A. ve H.G. ile karşılaştı. Şüpheliler, araçla boş araziye götürdükleri kadına cinsel saldırıda bulundu. M.T.'nin şikayetçi üzerine M.A. ve H.G. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, rızası sonucu M.T. ile birlikte olduklarını ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklanırken, H.G. adli kontrolle serbest bırakıldı. 

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#Ankara#Cinsel Saldırı#Ankara Haberleri

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