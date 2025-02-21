×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Genç kadın, tartıştığı eşi tarafından başından vurularak öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Kadın Cinayeti#Cinayet#Gaziantep
Genç kadın, tartıştığı eşi tarafından başından vurularak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 14:53

Gaziantep'te, Suriye uyruklu Ruha Dabul (23), tartıştığı eşi Muhammed El Hüseyin (32) tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü.

Haberin Devamı

Olay, dün gece, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed El Hüseyin ile eşi Ruha Dabul'un evinden silah sesi duyan apartmandakiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, girdikleri dairede kanlar içinde buldukları Ruha Dabul'u hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ruha Dabul, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşini vurduktan sonra kaçan Muhammed El Hüseyin'in gidebileceği adreslere operasyon düzenledi. Ekipler, izini sürdükleri şüpheliyi, geçmeye çalıştığı Suriye sınırına yakın bölgede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, Ruha Dabul’un cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisi sonrası toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadın Cinayeti#Cinayet#Gaziantep

BAKMADAN GEÇME!