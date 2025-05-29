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Genç kadın pencereye çıkarak çığlık attı! Eve gelen misafirle ilgili taciz iddiası

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#Taciz#Samsun#Samsun Haberleri
Genç kadın pencereye çıkarak çığlık attı Eve gelen misafirle ilgili taciz iddiası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 17:51

Samsun’da bir kadın, evine misafirliğe gelen akrabası tarafından elle tacize uğradığını iddia ederek yardım çağrısında bulundu. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. (30), konuşmak amacıyla akrabası D.K.’nin (34) evine gitti. Ancak burada H.Ö.'nün D.K.’ye elle tacizde bulunduğu öne sürüldü. D.K., kendisine sarılan şahsın elinden kurtulup 5. kattaki evinin penceresine çıkarak feryat ederek çevreden yardım istedi. Bu sırada panikleyen H.Ö. evden kaçarak uzaklaştı.

Genç kadın pencereye çıkarak çığlık attı Eve gelen misafirle ilgili taciz iddiası

Kadının şikâyeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, H.Ö.’yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Taciz#Samsun#Samsun Haberleri

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