Gündem Haberleri

Genç kadın komşusu tarafından 17 kez bıçaklandı

#Sancaktepe#Komşu#Bıçaklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2025 09:42

İstanbul Sancaktepe'de aynı binada oturduğu kişinin saldırısına uğrayan genç kadın 17 bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Geçtiğimiz günlerde Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda A.E. isimli şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle komşusu Ş.K.'ya saldırdı. Evinde tek olduğu öğrenilen Ş.K., A.E. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden 17 kez bıçaklanarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde bulunan Ş.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırının ardından kaçmaya çalışan A.E., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 4 ayrı suçtan sabıkasının bulunduğu iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

