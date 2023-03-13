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Genç kadın kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

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#Siirt#Kader Yıldız#Botan Vadisi
Genç kadın kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 14:57

Siirt il merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Botan Vadisi’nde kayalıklardan düşen Kader Yıldız (27), yaşamını yitirdi.

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Olay, saat 03.00 sıralarında Botan Vadisi Seyir Terası mevkisinde gerçekleşti. Kader Yıldız, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Yıldız'ın düştüğünü gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Genç kadın kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kayalıklardan düşen Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldız’ın cansız bedeni, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Genç kadın kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

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#Siirt#Kader Yıldız#Botan Vadisi

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