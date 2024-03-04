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Genç kadının cansız bedeni istinat duvarının dibinde bulunmuştu... Ölüm nedeni belli oldu

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#Hande Ciğeroğlu#Karabük#Karabük Haberleri
Genç kadının cansız bedeni istinat duvarının dibinde bulunmuştu... Ölüm nedeni belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 15:47

Karabük’te, 6 metre yükseklikteki istinat duvarının dibinde ölü bulunan Hande Ciğeroğlu’nun (32) cenazesi toprağa verildi. Yapılan otopside Ciğeroğlu’nun vücudunda herhangi bir darp, boğuşma ya da silahlı yaralama izine rastlanmazken, ölümün yüksekten düşme sonucu kafaya alınan darbeyle olduğu belirlendi.

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Olay, dün sabah saatlerinde merkeze bağlı 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 131’inci Sokak’ta meydana geldi. Bir apartmanın yanında, istinat duvarının dibinde yerde hareketsiz halde yatan kadını görenler, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Genç kadının cansız bedeni istinat duvarının dibinde bulunmuştu... Ölüm nedeni belli oldu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Polisin incelemesinde kadının Hande Ciğeroğlu olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede, Ciğeroğlu’nun bulunduğu yerin yanındaki 6 metre yükseklikteki istinat duvarında spor ayakkabıları bulundu. Cenaze inceleme sonrası otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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Genç kadının cansız bedeni istinat duvarının dibinde bulunmuştu... Ölüm nedeni belli oldu

DİNLENMEK İÇİN OTURUP DÜŞTÜĞÜ İHTİMALİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yapılan otopside Ciğeroğlu’nun vücudunda herhangi bir darp, boğuşma ya da silahlı yaralama izine rastlanmadı. Ölümün yüksekten düşme sonucu kafaya alınan darbeyle meydana geldiği belirlendi.

Genç kadının cansız bedeni istinat duvarının dibinde bulunmuştu... Ölüm nedeni belli oldu

Polis, Ciğeroğlu’nun dinlenmek amacıyla apartmanın istinat duvarına oturduğu sırada dengesini kaybedip düştüğü ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Genç kadının cansız bedeni istinat duvarının dibinde bulunmuştu... Ölüm nedeni belli oldu

Hande Ciğeroğlu’nun cenazesi 5000 Evler Merkez Camisi’nde, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. 

Genç kadının cansız bedeni istinat duvarının dibinde bulunmuştu... Ölüm nedeni belli oldu

 

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#Hande Ciğeroğlu#Karabük#Karabük Haberleri

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