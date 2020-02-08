Genç kadın feci şekilde can verdi

Olay, saat 14.30 sıralarında, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Ertürk Caddesi Prestij Sitesi’nde meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yeliz Ş., apartmanın 3’üncü katındaki dairesinin balkonundan kendini attı. Yeliz Ş.’nin düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Yeliz Ş., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yeliz Ş., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yeliz Ş.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü.