MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGenç kadın feci şekilde can verdi
GeriGündem Genç kadın feci şekilde can verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 08.02.2020 - 18:41,Son Güncelleme:/

Genç kadın feci şekilde can verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Genç kadın feci şekilde can verdi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yeliz Ş. (36), kendini apartmanın 3’üncü katından atarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Ertürk Caddesi Prestij Sitesi’nde meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yeliz Ş., apartmanın 3’üncü katındaki dairesinin balkonundan kendini attı. Yeliz Ş.’nin düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Yeliz Ş., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yeliz Ş., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yeliz Ş.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle