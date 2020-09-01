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Fırat AKAY-Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 01.09.2020 - 09:42 | Son Güncelleme:

Genç kadın evine misafirliğe gelenleri bıçakladı

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Genç kadın evine misafirliğe gelenleri bıçakladı
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İzmir'in Konak ilçesinde Gülizar K. (19), evine misafirliğe gelen Adem H. (24) ve Engin K.'yi (28) aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak yaraladı. Çıkan arbedede aynı bıçakla kendisini de yaralayan genç kadın ile 2 yaralı tedavi altına alındı.

Olay, saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Adem H. ve Engin K., akrabaları olan Gülizar K.'nin evine misafirliğe gitti. Ancak Gülizar Y. ile misafirleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gülizar Y. mutfaktan aldığı bıçakla Adem H. ve Engin K. bıçakladı. Yaşanan arbede sırasında Gülizar Y. de yaralandı.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar Engin K. ve Adem H. ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Gülizar Y. ise polis eşliğinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Engin K.'nın ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Polis, soruşturma başlattı.

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