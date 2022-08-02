Genç kadın eski nişanlısı ile arkadaşını öldürdü

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Tokat'ın kent merkezi Çeçenistan Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, F.G. eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız (27) ile arkadaşı E.D.’ye (26) tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız (27) ile arkadaşı E.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Batuhan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olayın ardından gözaltına alınan genç kız polis merkezinde sorguya alındı. Polis ekipleri genç kızın tabancayı nereden temin ettiğinin tespiti için çalışma başlattı.

Oğlunun hayatını kaybettiğinden habersiz olan anne Kadriye Ünver Yıldız, çocuğunun işyerinin önüne geldiğinde yaşanan olayı fark ettiğini söyledi. Yıldız, oğlunun F.G. ile geçen yıl nişanlandığını belirterek, “Düğün günü alacaktık kızın babası razı olmadı. Benim çocuğumda yapacağı bir şey yoktu. Çok seviyordu ama böyle oldu. Yüzüğü atan kendileri idi” diye konuştu.

"PİŞMANIM"

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Eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı (27) tabanca ile vurarak öldüren ve kız arkadaşı E.D.’yi (26) yaralayan F.G. (24) sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Polis aracından indirilen genç kadın basın mensuplarının "Eski nişanlınızı neden vurdunuz?” şeklindeki sorusuna ‘Pişmanım. Ölmedi deyin, ne olur’ diye cevap verdi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.