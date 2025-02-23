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13 yaşındaki kızı odadaydı... Genç kadın, 10 gün önce cezaevinden tahliye olan eşini öldürdü

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#Cinayet#Konya#Konya Haberleri
13 yaşındaki kızı odadaydı... Genç kadın, 10 gün önce cezaevinden tahliye olan eşini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 15:50

Konya’da 1 çocuk annesi Şerife Ç. (35), eve alkollü gelen eşi Ömer Ç.'yi (36) bıçaklayarak öldürdü. Ömer Ç.’nin 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.

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Olay, saat 01.30 sıralarında Sakarya Mahallesi Safa Sokak’ta 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Eve alkollü gelen galerici Ömer Ç. ile eşi Şerife Ç. arasında tartışma çıktı.

13 yaşındaki kızı odadaydı... Genç kadın, 10 gün önce cezaevinden tahliye olan eşini öldürdü

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Şerife Ç., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Ömer Ç.'yi bıçakladı. Ömer Ç. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

13 yaşındaki kızı odadaydı... Genç kadın, 10 gün önce cezaevinden tahliye olan eşini öldürdü

Ekipler, 10 gün önce cezaevinden tahliye olan Ömer Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Şerife Ç. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ömer Ç.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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13 yaşındaki kızı odadaydı... Genç kadın, 10 gün önce cezaevinden tahliye olan eşini öldürdü

13 YAŞINDAKİ KIZI ODASINDAYMIŞ

Şerife Ç.'nin tartıştığı eşini bıçakladığı sırada 13 yaşındaki ismi açıklanmayan kızlarının ise odasında olduğu öğrenildi. Ömer Ç.'nin gerek cezaevinde görüşmelerinde gerekse tahliye olduktan sonra Şerife Ç.'ye psikolojik şiddet uyguladığı öne sürüldü.

Şerife Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

13 yaşındaki kızı odadaydı... Genç kadın, 10 gün önce cezaevinden tahliye olan eşini öldürdü

 

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#Cinayet#Konya#Konya Haberleri

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