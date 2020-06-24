Genç iş adamı ölümden döndü… Tefeciler depoda ellerini bağlayıp başına zincirle vurdu

OLAY önceki gün Kocaeli Gebze’de yaşadı. Ailesi inşaat işleri yapan kendisi de nalbur dükkânı işleten Numan Hekim K.’nin işleri 4 yıl önce bozuldu. İşleri bozulunca, Gebze’de tefecilik yapan kişilerden faizle para almaya başlayan K., girdiği girdaptan bir türlü kurtulamadı. Aldığı ana paranın fazlasını ödese de, tefecilerden kurtulamadı. Kimi zaman, bir tefecinin borcunu kapatmak için bir başka tefeciden para aldı.

90 BİN LİRA YERİNE 150 BİN TL

Film senaryolarını aratmayan olay ise 21 Haziran günü yaşandı. Anılan gün Erhan Tosun, Numan Hekim K.’yi aradı; görüşmeleri gerektiğini söyledi. Tosun, bir süredir tutuklu bulunan kuzeni Ali Tosun’un, K.’den olan 90 bin TL’lik alacağını 150 bin TL olarak ödemesi için kendisine baskı kuruyordu. K.’nin faizle borç para aldığı bir diğer isim ise, 10 gün kadar önce cezaevinde çıkan Uğur Özgen’di. K., en son, borcuna karşılık Özgen’e verdiği 75 bin TL’lik çeki de ödeyemedi.

Erhan Tosun’un araması üzerine kararlaştıkları yere giden Numan Hekim K., anılan yerde, bir diğer alacaklısı Uğur Özgen’in de olduğunu gördü. İkili, yanlarına aldıkları K.’yi ilk olarak, şüphelilerden Mustafa Sümer’e ait oto galerisine götürdü.

Sümer’in, “Bu işler burada konuşulacak şeyler değil, Balçık’taki depoya gidelim” demesi üzerine Numan Hekim K., toplam 5 kişi ile birlikte Kocaeli’ne bağlı Balçık Köyü’nde bulunan boş palet deposuna götürüldü.

İPLE BAĞLAYIP ZİNCİRLE VURDULAR

İlk olarak aracının anahtarı elinden alınan K.’nin cep telefonu de cebinden alındı. Deponun ıssız olduğunu, bağırsa da sesini duyurmayacağını anlayan K., çaresizce başına gelecekleri bekleyeme başladı. K., depoya götürüldüğü sırada, Tosun, bir diğer şüpheli Anıl Mehmet Balcı’ya para vererek “Bunu bağlamak için gidip zincir ve ip al gel” dedi.

KIRIK ŞİŞEYİ BOĞAZINA DAYADI

Balcı’nın, ip ve zincir getirmesi beklenirken, Tosun, depoda bulunan boş bir soda şişesini kırdı ve K.’nin boğazına dayadı. Bu esnada, Uğur Özgen, Tosun’un elindeki kırık şişeyi alarak dışarı attı. Balcı’nın getirdiği iple, K.’nin elleri bağlandı. K., emniyet ifadesinde, zincirle başına, kemerle de beline vurulduğunu söyledi.

300 BİN LİRA İÇİN 2 SAAT SÜRE VERDİLER

K. ifadesinin devamında, Tosun’un, bir diğer şüpheli Temel Özcan'ın belindeki silahı alarak kendisine doğrulttuğunu belirtti. K., Tosun’un kendisine “Sana 2 saat müsaade. 300 bin lirayı çöz. Yoksa bu mermilerin hepsini yersin” dediğini anlattı.

Kurtulamayacağını anlayan K., kendisine zarar vermemelerini istedikleri parayı temin etmeye çalışacağını söyledi. K., ilk olarak 125 bin TL alacaklı olduğunu bir kişiyi aradı. Bu kişi ile yapılan görüşme sonrası K., 175 bin TL’lik nakit parayı da babasından alıp kendilerine vereceğini söyledi.

Yapılan görüşme sonrası şüphelilerde Mustafa Sümer, Uğur Özgen ve Anıl Mehmet Balcı depodan ayrıldı. Numan Hekim K., beraberinde Erhan Tosun ve Temel Özcan ile birlikte sabaha kadar depoda kaldı.

4’Ü TUTUKLANDI BİRİ KAÇTI

Üçlü, sözleştikleri üzere sabah bankaya gitti. K., banka görevlileri ile telefon görüşmeleri yapması için telefonunu aldığı esnada bir arkadaşına şu mesajı attı: “Dün akşamdan beri beni silahla rehin aldılar. Acil A... Polis gönder.” Bu mesajdan kısa süre sonra belirtilen bankaya polisler geldi. İlk olarak, K. ile birlikte bankaya gelen Erhan Tosun ve Temel Özcan, göz altına alındı. Yapılan araştırma sonrası Mustafa Sümer ve Anıl Mehmet Balcı da yakalandı. 4 şüpheli dün, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanırken, Uğur Özgen için ise yakalama kararı çıkarıldı. 4 şüphelinin tutuklama gerekçesine, 'yağma', 'gasp', 'kişiyi hürriyetin yoksun kılma' oluşturdu.

SİCİLLERİ KABARIK

Öte yandan, konu ile ilgili Koceli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise, şüphelilerden Erhan Tosun'un 27, Temel Özcan'ın ise 19 ayrı suç kaydının olduğu açıklandı.