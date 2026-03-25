İstanbul'da genç hemşirenin esrarengiz ölümü! Doktor sevgilisi gözaltına alındı; olay gecesini böyle anlattı

Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2026 15:58

Kartal'da doktor sevgilisiyle birlikte yaşadığı binanın 6'ncı katındaki daireden düşen hemşire Naile İlayda Ateş (26) hayatını kaybetti. Olay sırasında evde olan doktor sevgilisi A.A. (53) gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde "Olay günü çok alkollüydü bu nedenle tartıştık. Sonra ben tuvalete gittim. Geri döndüğünde onu odalarda bulamadık. Salon penceresinin açık olduğunu görünce aşağı baktım. Onu aşağıda gördüm" dedi. A.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, 19 Mart'ta Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel hastanede hemşire olan Naile İlayda Ateş, oturduğu binanın 6. katındaki dairesinden düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ateş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay sırasında evde bulunan Ateş'in sevgilisi olduğu öğrenilen 53 yaşındaki diyetisyen Doktor A.A.'yı gözaltına aldı.

'AŞAĞI BAKTIĞIMDA ONU YERDE YATARKEN GÖRDÜM'

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Doktor A.A. “Onunla aynı hastanede çalışıyorduk. Orada tanıştık. Zamanla aramızda duygusal bir yakınlaşma oldu. Sonra ben o hastaneden ayrıldım. O çalışmaya devam etti. Görüşmeye devam ettik. Olay gecesi birlikte eğlenmeye gitmiştik. Orada çok içki içti. Çok sarhoş olunca onu alıp eve geldim. Evde de aldığı alkol nedeniyle aramızda tartışma çıktı. Ona çok içmemesini söyledim. Sonra tuvalete gittim. Geri döndüğünde ona seslendim ancak odalarda bulamadım. Daha sonra salonun pencere camının açık olduğunu gördüm. Aşağı baktığımda onu yerde yatarken gördüm" dedi.

Gözden KaçmasınTüm Türkiye ismimi bilecek | Yarenin ölümünde yürek yakan detay: Ailesine projelerinden bahsetmiş'Tüm Türkiye ismimi bilecek' | Yaren'in ölümünde yürek yakan detay: Ailesine projelerinden bahsetmişHaberi görüntüle

SEVGİLİSİ SERBEST BIRAKILDI'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doktor A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

