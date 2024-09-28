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Genç Hale'nin feci ölümü

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Kaza#Motorsiklet
Genç Halenin feci ölümü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2024 17:07

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kamyonete arkadan çarpan motosikletin yola savrulan sürücüsü Hale Rüzgar'a (20), otomobil çarptı. Kazada Rüzgar, hayatını kaybetti.

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Kaza, sabah saatlerinde Çaybaşıyeniköy-Kayalar Reşitbey mevkisinde meydana geldi. Karapürçek istikametinde giden Hale Rüzgar idaresindeki 54 ACY 051 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan ve dönüş için manevra yapan Halil İbrahim B. (36) idaresindeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Hale Rüzgar'a, karşı yönden gelen M.A.B. (35) idaresindeki 54 ACE 770 plakalı otomobil çarptı. Kazanın haber verilmesi ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hale Rüzgar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Rüzgar'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Genç Halenin feci ölümü

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#Sakarya#Kaza#Motorsiklet

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