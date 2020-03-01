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Muammer İRTEM/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 01.03.2020 - 09:31,Son Güncelleme:/

Genç grafiker ölü bulundu

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Bursa'da mesai arkadaşlarının 3 gündür haber alamadığı grafiker Deniz Kara (23) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Grafiker Deniz Kara'dan 3 gündür haber alamayan mesai arkadaşları, sabah saatlerinde polise haber verdi. Adrese sevk edilen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Kara'yı hareketsiz yatarken buldu.

Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Deniz Kara'nın yaşamını yitirdiği saptandı. Kara'nın ölüm haberini alan mesai arkadaşları ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kara’nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bu arada Deniz Kara’nın 4 ay önce annesi Naz Kara’yı kaybettiği öğrenildi.

 

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