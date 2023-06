Genç gitarist Slash’ı hayran bıraktı

Haberin Devamı

Gun’s N Roses grubunun efsane gitaristi Slash, geçen günlerde çok genç bir gitarist olan Can Sayar’ın videosunu 4 milyon takipçisi ile paylaştı. İlk kez 6 yaşında bir konserde gördüğü gitarist ile gitar virtüözü olmaya karar veren ve bugün 11 yaşında bir konservatuvar öğrencisi olan Can Sayar’ın çaldığı, Tamburi Cemil Bey’e ait ‘Çeçen Kızı’nın melodisini bu sayede tüm dünya duydu.

4 YAŞINDAN BERİ HAYALİ

Bir anda milyonlarca takipçili, dünyaca ünlü bir gitaristin paylaşması ile tanıdığımız Can Sayar aslında hiç de tesadüfen dikkat çekmiş genç bir müzisyen değil. Can’ın annesi Demet Sayar, oğlunun bebekliğinden beri müziğe ilgisi olduğunu, ritim tuttuğunu belirterek hikâyesini şöyle anlattı: “Anaokulunda çocuklara hayallerindeki meslek sorulduğunda Can henüz 4 yaşındayken ‘Müzisyen olmak istiyorum’ diye yanıt vermişti. 6 yaşındayken de onu Kenan Doğulu konserine götürdük. Konser arasında gitarist bir gitar solo çaldı. Can bize dönüp ‘Bana gitar alır mısınız?’ dedi. Biz de ertesi gün gidip ona gitar aldık. Her aile gibi aslında hayatını garanti altına alacağı, mühendislik gibi bir mesleği olmasını istedik ancak Can hiç ikinci bir meslek istemedi. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Ortaokulu sınavını birincilikle kazandı.”

‘İLK BAŞTA İNANAMADIM’

Okul dışında her gün, günde en az 2 saat çalıştığını söyleyen Can Sayar, Slash’in paylaşımına şaşırdığını belirterek, “Babam gösterdi önce ancak ilk başta inanamadık. Hesap orjinal mi diye kontrol ettik. Sonra baktık gerçekten Slash paylaşmış. Herkes paylaşınca alıştım tabii o duyguya. Dünyaca ünlü bir virtüöz olup dünyayı dolaşmak istiyorum. Daha önce birkaç kişi daha paylaşmıştı. Metin Türkcan, Ceylan Ertem, Sena Şener, Funda Arar, Tuğkan da hesabımı paylaştı” dedi.

LEGO GİTARI BİRLİKTE TASARLADILAR

- Tolgahan Çoğulu ise hikâyenin bir başka kısmında. Hem Can’ın öğretmeni hem de lego gitarın tasarımcısı. Dünya çapında bir enstrüman tasarım yarışmasında birinci olan gitarı tasarlayan Çoğulu, 30 yıl önce İstanbul’da verdiği konserde hayranlıkla dinlediği Slash’in paylaşımından nasıl mutlu olduğunu şöyle anlattı:

Ruşen Can Acet - Atlas Çoğulu - Tolgahan Çoğulu

“Oğlum Atlas 7 yaşındayken bana LEGO mikrotonal gitarı yapma fikrini verdi. Ben de enstrüman yapımcısı ve müzisyen Ruşen Can Acet ile birlikte bu gitarı tamamladım. 2021 yılında ABD’de Georgia Tech Üniversitesi’nde yapılan Margaret Guthman Müzik Enstrümanları Tasarımı Yarışması’nda seyirci ödülünü aldı. Lego’dan yaptığımız bu gitar bize normal gitarda olmayan bir özellik sağlıyor. Bütün perdeler yer değiştirebiliyor. Perdeler yer değiştirince Türk müziğinin olmazsa olmazı dediğimiz mikroton seslere ulaşıyoruz. Bunlara normal gitar ya da piyanoda ulaşamazsınız. Bunu yaptığımızda ‘Çeçen Kızı’ gibi bir müziği çalabiliyoruz. Yani tambur ve bağlamanın çıkarabildiği mikro sesleri çıkarabiliyoruz.”