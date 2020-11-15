Genç girişimci motor kurbanı

Emniyet şeridinde beklediği sırada aracının arkasına reflektör koymayan sürücü B.Ö. gözaltına alındı. İfadesinde ise “Ön lastiğim patladı, aracı emniyet şeridine çektim. Tamirci çağırdım. Aracın içerisinde beklerken bir ses duydum. İnip baktığımda motorun çarptığını gördüm” dedi. Ardından serbest bırakıldı. İlk incelemelerde Can Dörtkardeşler’in hız limitlerinin üzerinde gittiği tespit etti. B.Ö. ise TEM’de durduğu sırada araç arkasına reflektör koymadığı için kusurlu bulundu.

Sürücü B.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan Can Dörtkardeşler, eğitiminin ilk yıllarında bir moda danışmanlığı şirketi kurmuştu. Üniversite yıllarında Otsimo isimli bir sosyal girişim firmasına ortak olan Dörtkardeşler daha sonra Udentify şirketininin açılışını yaptı.