×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Genç futbolcu trafik kazasında yaşamını yitirdi

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Trafik Kazası#Ali Haydar Gürel
Genç futbolcu trafik kazasında yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 09:40

Iğdırspor'un altyapısında futbol oynayan Ali Haydar Gürel (15), motosikletiyle hafif ticari araca çarptığı kazada hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, dün Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyü yakınlarında meydana geldi. Ali Haydar Gürel yönetimindeki motosiklet, hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Genç futbolcu trafik kazasında yaşamını yitirdi

Kazada yaralanan Gürel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ali Haydar Gürel doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Genç futbolcu trafik kazasında yaşamını yitirdi

Iğdırspor altyapısında futbol oynadığı belirlenen Gürel'in Karakoyunlu ilçesine bağlı Kacerdoğanşalı köyünde bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Haberin Devamı

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Genç futbolcu trafik kazasında yaşamını yitirdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Trafik Kazası#Ali Haydar Gürel

BAKMADAN GEÇME!