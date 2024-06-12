×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Genç fotoğrafçı silahlı kavgada öldürülmüştü: 4 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#Kavga#Mardin
Genç fotoğrafçı silahlı kavgada öldürülmüştü: 4 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 11:16

Mardin'in Nusaybin ilçesinde fotoğrafçı Uğur Ay'ın (31) öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 8 Haziran'da Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Nevruz Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Genç fotoğrafçı silahlı kavgada öldürülmüştü: 4 kişi tutuklandı

Kavgada fotoğrafçılık yapan Uğur Ay ile R.A.A. (20), ateşlenen tabancalardan çıkan kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Uğur Ay, 10 Haziran'da yaşamını yitirdi. Olayın ardından Nusaybin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedavisinin ardından taburcu olan şüpheli R.A.A. ile 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Genç fotoğrafçı silahlı kavgada öldürülmüştü: 4 kişi tutuklandı

Şüphelilerden R.A.A., B.A., M.D. ve S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Genç fotoğrafçı silahlı kavgada öldürülmüştü: 4 kişi tutuklandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet#Kavga#Mardin

BAKMADAN GEÇME!