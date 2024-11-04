×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı ve 6 kişi gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Genç Fenerbahçeliler#GFB#Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 12:58

Bağcılar’da kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü B.İ.'yi alıkoyarak peruk giydiren ve o anlara ait videoları da sosyal medyada paylaştırdığı belirtilen Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı ve onunla birlikte hareket eden 6 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı, sahte bir sosyal medya hesabından kendisine ait bir fotoğrafla dalga geçen B.İ. isimli kişinin iş yerine gitti. Burada B.İ.’yi darbeden şüpheliler, bir süre iş yerinde kaldıktan sonra B.İ.’yi de yanlarına alarak dükkandan ayrıldı. Şüpheliler B.İ.’ye peruk taktırarak özür dilettikleri anları videoya çekip sosyal medyada paylaştı.

Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı ve 6 kişi gözaltına alındı

Görüntülerin ardından B.İ., polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda Gölbaşı ve onunla hareket eden toplam 7 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi.

Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı ve 6 kişi gözaltına alındı

Haberin Devamı

Şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Gölbaşı’nın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 100 bin 600 TL, 2 bin 500 dolar ve 315 euro ele geçirildi.

Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı ve 6 kişi gözaltına alındı

ZORLA GÖTÜRDÜLER

Öte yandan şüphelilerin B.İ.’ye ait iş yerindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin B.İ.’yi tekmeledikleri, daha sonra B.İ. ile birlikte dükkandan ayrıldıkları anlar yer aldı. Ayrıca B.İ.’nin peruk taktırılarak Gölbaşı’ndan özür dilediği videoya da ulaşıldı. 

Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı ve 6 kişi gözaltına alındı

Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı ve 6 kişi gözaltına alındı

Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı ve 6 kişi gözaltına alındı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Genç Fenerbahçeliler#GFB#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!