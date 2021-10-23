Genç doktor Rümeysa Berin Şen'in feci sonu!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünyanın konuştuğu trajedide korkunç iddia gerçek çıktıDünyanın konuştuğu trajedide korkunç iddia gerçek çıktı!#Alec Baldwin
Fenerbahçede şaşırtan Pelkas gerçeği Herkes Mesutu konuşurken...Fenerbahçe'de şaşırtan Pelkas gerçeği! Herkes Mesut'u konuşurken...#Dimitris Pelkas
Otomobillerin olmadığı bir şehir mi hayal ediyorsunuz Yapılmışı varOtomobillerin olmadığı bir şehir mi hayal ediyorsunuz? Yapılmışı var!#Yayalaştırma
52 yeni fabrikanın açılış töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hedefi açıkladı52 yeni fabrikanın açılış töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hedefi açıkladı!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yarına dikkat Prof. Dr. Şen canlı yayında bölge bölge uyardıYarına dikkat! Prof. Dr. Şen canlı yayında bölge bölge uyardı#Meteoroloji
Kimse bilmiyor ama aşı kadar önemli Tekrar tekrar korona olmamak için...Kimse bilmiyor ama aşı kadar önemli! Tekrar tekrar korona olmamak için...#Koronavirus
Aldıkları tüm önlemler boşa çıktı Can kaybında rekor kırdılar...Aldıkları tüm önlemler boşa çıktı! Can kaybında rekor kırdılar...#Rusya
Mesut Özilin menajerinden ayrılık açıklamasıMesut Özil'in menajerinden ayrılık açıklaması#Fenerbahçe
Babasının yemek yemediği için dövdüğü Eliften acı haberBabasının yemek yemediği için dövdüğü Elif'ten acı haber#Gaziantep
Hain plan mavi valizden çıktı El yazısı notlar ve parmak izleri bulundu...Hain plan mavi valizden çıktı! El yazısı notlar ve parmak izleri bulundu...#FETÖ
Polis gözlerine inanamadı Bodrum katından perişan halde 26 çocuk çıktıPolis gözlerine inanamadı! Bodrum katından perişan halde 26 çocuk çıktı#ABD
Çok acı... Genç doktorun feci sonuÇok acı... Genç doktorun feci sonu! #Rümeysa Berin Şen
Halyna Hutchinsin öldüğü set kazasıyla ilgili çarpıcı iddia: Silah uzmanı yeterince tecrübeli değilmişHalyna Hutchins'in öldüğü set kazasıyla ilgili çarpıcı iddia: Silah uzmanı yeterince tecrübeli değilmiş#Hannah Gutierrez Reed
Deltadan daha mı tehlikeli 5 soruda AY.4.2 mutasyonuDelta'dan daha mı tehlikeli? 5 soruda AY.4.2 mutasyonu#Koronavirüs
9 yıllık küslüğün perde arkası... Kim haklı9 yıllık küslüğün perde arkası... Kim haklı?#Altın Fiyatları
HABERLERGündem Haberleri

Genç doktor Rümeysa Berin Şen'in feci sonu!

#Rümeysa Berin Şen#Doktor#Trafik Kazası

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen (25), nöbetten çıkıp evine dönerken kullandığı otomobille yol kenarında duran kamyona arkadan çarptı. Şen yaşamını yitirirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Rümeysa Berin Şen’in annesi Yasemin Şen, "Kahvaltıyı hazırlamıştım, onu bekliyorduk" diyerek gözyaşı döktü.

Haberin Devamı

Kaza, öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Ahlatlıbel Mahallesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı’nda meydana geldi. Nöbetten çıktıktan sonra evine gitmek için yola çıkan doktor Rümeysa Berin Şen yönetimindeki 38 AEK 935 plakalı otomobil, yol kenarında duran 06 KB 957 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına giren otomobil hurdaya döndü. Çevre esnafın ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Şen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç doktor Rümeysa Berin Şenin feci sonu

İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Rümeysa Berin Şen’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Bu arada kaza, civardaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin yol kenarında duran kamyona hızla çarptığı ve yaşanan panik görüntülere yansıdı.

Genç doktor Rümeysa Berin Şenin feci sonu

‘KIZIM CENNETE GİTTİ’

Haberin Devamı

Acı haberi alıp kaza yerine gelen Şen’in annesi Yasemin Şen ve 2 kardeşi sinir krizi geçirdi. Rümeysa Berin Şen’in kız kardeşi Serra Şen, ablasının ölüm haberine inanmadığını belirterek "Ablam doktordu, gerçekten öldü mü benim ablam? Benim ablam nasıl olmaz artık. Ben idrak edemiyorum" diyerek ağladı.

Şen’in annesi Yasemin Şen ise, "Benim kızım cennete gitti. Rabbim ona 25 yıl ömür verdi. Kahvaltıyı hazırlamıştım, onu bekliyorduk" diyerek feryat etti.

Genç doktor Rümeysa Berin Şenin feci sonu

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, Doktor Rümeysa Berin Şen için taziye mesajı yayımladı. Akelma, mesajında, "Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı değerli mesai arkadaşımız Dr. Rümeysa Berin Şen, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Kazanın ardından kamyon şoförü, polis tarafından gözaltına alındı.

İlgili Haberler:

"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!Kapadokya'da üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rümeysa Berin Şen#Doktor#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!

Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçede işin ne

"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"

Serap Paközden hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım

Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!

Kapadokyada üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda

Kapadokya'da üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi