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Haber Giriş: 04.08.2020 - 10:54,Son Güncelleme:

Genç doktor koronavirüsten hayatını kaybetti

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Genç doktor koronavirüsten hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak çalışan Dr. Mustafa Özlü, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye’de bir dönem AK Parti Osmaniye Kadın Kolları Başkan Vekilliği yapan Fatma Özlü’nün oğlu Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Özlü (35), koronavirüs nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Vefatı sağlık camiasını üzüntüye boğan Dr. Mustafa Özlü'nün 2017 yılından bu yana Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak çalıştığı öğrenildi.

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