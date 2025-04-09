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Genç dansçı evinde ölü bulunmuştu! Acı detay... Ailesi cenazesini kabul etmedi

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#Sakarya#Şanlıurfa#Cenaze
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 16:18

Sakarya'da arkadaşları tarafından evinde ölü olarak bulunan 30 yaşındaki dansçı, son yolculuğuna uğurlandı. Şanlıurfa'da yaşayan ailesinin kabul etmediği T.T.'nin cenazesini otopsi işlemleri sonrasında teyzesi, eniştesi ve kuzenleri Mersin'den gelerek teslim aldı.

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Serdivan ilçesinde dün meydana gelen olayda, 30 yaşındaki dansçı T.T. 'den haber alamayan arkadaşları evine gitti. Eve girenler, genç kadını hareketsiz halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri T.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olayın intihar olabileceğini ihtimali üzerinde duruyor.

Genç dansçı evinde ölü bulunmuştu Acı detay... Ailesi cenazesini kabul etmedi

Ayrıca, genç kadının daha önceki zamanlarda da intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü. Şanlıurfa'da yaşayan ailesinin kabul etmediği T.T.'nin cenazesini otopsi işlemleri sonrasında teyzesi, eniştesi ve kuzenleri Mersin'den gelerek teslim aldı.
Genç dansçı evinde ölü bulunmuştu Acı detay... Ailesi cenazesini kabul etmedi

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T.T.'nin cenazesi, Adapazarı ilçesinde bulunan Karaosman Camii'nde öğle ezanı sonrasında kılınan namazın ardından Emirsultan-2 Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye hayatını kaybeden T.T.'nin teyzesi, eniştesi, kuzenleri, arkadaşları ve camii cemaati katıldı.

Genç dansçı evinde ölü bulunmuştu Acı detay... Ailesi cenazesini kabul etmedi

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#Sakarya#Şanlıurfa#Cenaze

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