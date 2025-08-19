Genç çoban fark etti! Çantasına koyup köye götürdü: Bu duruma kayıtsız kalamadım

Haberin Devamı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında yaşayan 14 yaşındaki Muhammed Emre Başar, keçi sürüsünü otlamak için araziye çıkardı. 14 yaşındaki Muhammed Emre, sürüsünü otlatırken doğum yapan anne keçi ile karşılaştı.

Duruma kayıtsız kalamayan genç çoban , doğumdan sonra anne keçi ve oğlağa yardım etti. Anne sütünü içen oğlağı seven Muhammed Emre, yeni doğan oğlağı çantasında taşıdı. Yavrusunu bir an olsun bırakmak istemeyen anne keçi, çobanın yanından ayrılmadı.

İlk defa karşılaştığı bir durum olduğunu söyleyen Muhammed Emre Başar, "Keçimin oğlakladığını gördüm. Kendi imkanlarımla onu annesine yaklaştırıp emzirmeye çalıştım. Köye giderken uzaklık 4-5 kilometre olduğu için sırt çantama koyup köye götürdüm. Keçimin oğlağını görmek beni çok mutlu etti. Yorulmasın diye çantama aldım. Hayvanlarla uğraşmak mutlu ediyor. Onlara yem vermek, su vermek, otlatmak, onların yavrularıyla uğraşmak çok heyecan verici. Onları çok seviyorum" dedi.