×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Genç çoban fark etti! Çantasına koyup köye götürdü: Bu duruma kayıtsız kalamadım

Güncelleme Tarihi:

#Yozgat#Genç Çoban#Yavru Keçi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 12:34

Yozgat'ta yeni arazide doğan oğlağı fark eden 14 yaşındaki çoban çantasında taşıdı. Yeni doğan oğlağını bırakmak istemeyen anne keçi, bir an olsun çobanın yanından ayrılmadı.

Haberin Devamı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında yaşayan 14 yaşındaki Muhammed Emre Başar, keçi sürüsünü otlamak için araziye çıkardı. 14 yaşındaki Muhammed Emre, sürüsünü otlatırken doğum yapan anne keçi ile karşılaştı.

Genç çoban fark etti Çantasına koyup köye götürdü: Bu duruma kayıtsız kalamadım
Duruma kayıtsız kalamayan genç çoban, doğumdan sonra anne keçi ve oğlağa yardım etti. Anne sütünü içen oğlağı seven Muhammed Emre, yeni doğan oğlağı çantasında taşıdı. Yavrusunu bir an olsun bırakmak istemeyen anne keçi, çobanın yanından ayrılmadı.
Genç çoban fark etti Çantasına koyup köye götürdü: Bu duruma kayıtsız kalamadım

"SIRT ÇANTAMA KOYUP KÖYE GÖTÜRDÜM"

İlk defa karşılaştığı bir durum olduğunu söyleyen Muhammed Emre Başar, "Keçimin oğlakladığını gördüm. Kendi imkanlarımla onu annesine yaklaştırıp emzirmeye çalıştım. Köye giderken uzaklık 4-5 kilometre olduğu için sırt çantama koyup köye götürdüm. Keçimin oğlağını görmek beni çok mutlu etti. Yorulmasın diye çantama aldım. Hayvanlarla uğraşmak mutlu ediyor. Onlara yem vermek, su vermek, otlatmak, onların yavrularıyla uğraşmak çok heyecan verici. Onları çok seviyorum" dedi.

Genç çoban fark etti Çantasına koyup köye götürdü: Bu duruma kayıtsız kalamadım

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yozgat#Genç Çoban#Yavru Keçi

BAKMADAN GEÇME!