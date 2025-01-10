Genç çiftlere evlilik destekleri

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Cevdet Yılmaz, “Maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz” dedi. Beştepe’de düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı’nın açılışında konuşan Cevdet Yılmaz, özetle şunları söyledi:

EN DÜŞÜK DOĞURGANLIK

“2009 yılından itibaren, ülkemizdeki doğurganlık hızı ve nüfus artış hızında belirgin bir düşüş gözlemlenmektedir. Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2.38 çocuk iken 2023 yılında 1.51 çocuk olarak gerçekleşmiştir. Bu, tarihimizin en düşük değeridir. Nüfusun kendini yenilemesi için gerekli olan 2.1 eşiğinin üzerinde olan 10 ilimiz kalmış olup, toplam doğurganlık hızının 3’ün üzerinde olduğu tek ilimiz Şanlıurfa’dır.

- Güncel TÜİK verilerine göre, ülkemizde ortalama ilk evlenme yaşı hem erkeklerde hem de kadınlarda yükselmiş, erkekler için 28,3, kadınlar için 25,7 olmuştur.

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- TÜİK’in ana senaryosuna göre 2054 nüfusu 93 milyon 775 bin; 2100 nüfusu 76 milyon 799 bin olacak.

SEZARYEN ORANLARI YÜKSEK

- Türkiye’de sezaryen oranlarının dünya ortalamasından çok daha yüksek olması, doğurganlığı etkileyen önemli faktörlerden biridir.

Genç Evliliklerin Desteklenmesi: Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz.

KADINLARA HEM EV, HEM İŞ

Yeni Çalışma Modelleri: Kadınların hem ev hayatını, hem iş hayatını aynı anda sağlıklı biçimde sürdürmeleri ve ikisi arasında bir tercihe zorlanmamaları için yeni çalışma modelleri geliştirmemiz gerekiyor. Doğum izinlerinin artırılmasından kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesine; doğum yardımlarından esnek ve uzaktan çalışmaya birçok alternatifi çok yönlü ve bütüncül bir bakış açısıyla ele alacağız.

Çocuk Bakım Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması: Çalışan ebeveynlere destek olmak için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız. Aile yapımızı zayıflatmaya ve cinsiyetsizleştirmeye yönelik küresel saldırılara karşı değerlerimizi öne çıkaran eğitim, kültür ve iletişim politikalarımızı güçlendireceğiz.”