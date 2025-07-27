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Genç çiftçi, vatandaşa ücretsiz dağıttı: Kamyonla getirdi, kapış kapış götürüldü

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#Tarım#Patates Hasadı#Amasya
Genç çiftçi, vatandaşa ücretsiz dağıttı: Kamyonla getirdi, kapış kapış götürüldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 12:28

Amasya'da genç çiftçi, tarlasında hasat ettiği 8 ton patatesi halka ücretsiz dağıttı. Çiftçi Sergen Doğan'ın köyünden traktörle Suluova ilçe merkezine getirdiği bir römork dolusu patates çuvalları kısa sürede kapış kapış dağıldı. Genç çiftçi o anları görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

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Samsun'da tarım makineleri alanında üniversite eğitimi almasının ardından döndüğü memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Ayrancı köyünde ailesiyle birlikte çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 21 yaşındaki Sergen Doğan, "Bu yıl verim çok iyi" dedi.

Genç çiftçi, vatandaşa ücretsiz dağıttı: Kamyonla getirdi, kapış kapış götürüldü

Tarlada henüz hasat edilmeden kalan patatesleri sıcaklardan korumak için yeniden yağmurlama sistemi döşeyeceğini belirtip patatese devlet tarafından taban fiyat belirlenmesi gerektiğini düşünen Doğan, "Patatesin hasat zamanı geldi. Satmamız lazım. Fakat ne talep var. Ne de arz. Genç çiftçilerin desteklenmesini istiyorum. Sulak araziler değerlendirilmeli" diye konuştu.

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Genç çiftçi, vatandaşa ücretsiz dağıttı: Kamyonla getirdi, kapış kapış götürüldü

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#Tarım#Patates Hasadı#Amasya

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