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Genç çift motosiklet kazasında hayatını kaybetti

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#Hatay#Kaza#Trafik
Genç çift motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 11:41

Hatay'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mursel Elhatip (37) ile yanındaki eşi Serap Elhatip (35) yaşamını yitirdi.

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Kaza, dün akşam saatlerinde İskenderun-Antakya kara yolunda meydana geldi. Suriye uyruklu Mursel Elhatip yönetimindeki 31 MC 5031 plakalı motosiklet ile M.Y. yönetimindeki 31 EZ 111 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki Mursel Elhatip ve eşi Emine Elhasan yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çiftin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Çiftin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

Otomobilin sürücüsü M.Y. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

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#Hatay#Kaza#Trafik

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