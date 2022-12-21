Genç Bakış 2023 başvuruları başladı

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Lisans 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencilerinin başvurularına açık olan Genç Bakış, ilk üç sanatçıya üretim desteğinin yanı sıra, birinciye Vision Art Platform’un galeri mekanında eser sergileme olanağı sunacak. Ayrıca 10 eserden oluşan Genç Bakış seçkisi, İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Balat Yerleşkesi galeri alanında sergilenecek. Ödüle hak kazanan eserler,23 Mart 2023 tarihinde yapılacak sergi açılışı ve ödül töreninde duyurulacak. Başvurular 30 Ocak 2023 tarihine kadar https://gencbakis.topkapi.edu.tr/ adresi üzerinden yapılabilir.

Genç Bakış Sanat Ödülleri Takvimi:Başvuru Tarihleri: 15 Kasım 2022 – 30 Ocak 2023Sergilenecek Eserlerinİlanı: 1 Mart 2023Eserlerin üniversiteye teslimi: 15 Mart 2023Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: 23 Mart 2023 Genç Bakış Sergisi:23 Mart –5 Mayıs 2023

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Jüri Üyeleri

Tanzer Arığ – Sanatçı,

AkademisyenDilay Güney – Mimar, Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Çağrı Saray –Sanatçı, AkademisyenÖzlem Şimşek – Sanatçı, Akademisyen

Nisa Taşyar – Vision Art Platform Kurucusu

Ödüller:

Jüri değerlendirmesi sonucunda; Birinci seçilecek olan eser sahibine Vision Art Platform tarafından 5000 TL eser üretim desteği ve Vision Art Platform’da(https://www.visionartplatform.co/ ) 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek bir grup sergisine katılım hakkı, İkinci seçilecek eser sahibineİstanbul Topkapı Üniversitesi tarafından 4000 TL eser üretim desteği Üçüncü seçilecek eser sahibine ise İstanbul Topkapı Üniversitesi tarafından 3000 TL eser üretim desteği verilecektir.

Katılım Koşulları

1. İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Vision Art Platform işbirliğinde gerçekleştirilen Çağdaş Sanat Ödülleri 2023; Türkiye’deki üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ile uygulamalı sanat eǧitimi veren Eǧitim Fakültelerinin lisans son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerinin başvurusuna açıktır.

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2. Yarışma; resim, fotoğraf, video, heykel, seramik, cam, baskı, grafik tasarım, yerleştirme, yeni medya ve karışık teknik gibi çağdaş sanatın tüm ifade biçimlerine açıktır.

3. Başvurunun kesin kabulü ve sergileme hakkı için adayların güncel tarihli öğrenci belgelerini sunmaları gerekmektedir.

4. Adaylar, yarışmaya en fazla 3 adet çalışma ile başvuru yapılabilir. Her bir çalışma için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır. Çok parçadan oluşan seri çalışmalar tek bir başvuru şeklinde yapılabilir.

5. Sanatçılar, yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi grup olarak da katılabileceklerdir.

6. Adaylar özgeçmiş, çalışmalarını içeren bir portfolyo ve yarışmaya başvuracakları eserin ya da eserlerin görsellerini ve kavramsal metnini içeren bir PDF dosyasını siteye yükleyeceklerdir.

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7. Başvuru yapılması ile; başvuru sahipleri, başvuruya konu eserlerin eser sahibinin kendileri olduğunu, eserinin özgün olduğunu ve başvuru anında eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nunda düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarına sahip olduğunu, ayrıca İstanbul Topkapı Üniversitesi’nin eserleri bu şartnamede sayılan şekillerde kullanmasının yine aynı kanun ile düzenlenen Manevi Haklar kapsamında herhangi bir hakkı ihlal etmediğini bu kapsamda İstanbul Topkapı Üniversitesi’ne karşı herhangi bir talepte bulunulmayacağını, başvuruya konu eserler üzerinde 3. Bir kişinin herhangi bir hakkı bulunmadığını, 3. Bir kişinin haklarını ihlal etmediklerini, 3. Kişilerden İstanbul Topkapı Üniversitesi’ne yönelen herhangi bir talep ile ilgili her türlü hukuki ve maddi sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Özellikle eser sahipliği veya eser üzerindeki haklar ile ilgili bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda veya 3. Bir kişinin eser üzerinde hak iddiasında bulunması halinde tüm sorumluluk başvuru sahibine ait olup böyle bir talebin kendisine gelmesi halinde İstanbul Topkapı Üniversitesi’ne eser için yapılan başvuruyu iptal edebilir.

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8. Başvuru sahipleri yarışmaya başvuracakları eserleri serileme için seçilmesi durumunda, İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’ne kendileri teslim etmekle yükümlüdür. Kargo ile gönderilecek eserlerdedoğabilecek sorunlarda bütün sorumluluk eser sahibine aittir.

Başvuru:

1. Başvurular www.gencbakis.topkapi.edu.tradresinden yapılabilir.

2. Başvuruların30/01/2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Başvuru yapan sanatçılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

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Değerlendirme:

1.Sergilenmeye hak kazanan eserler, 2 aşamalı bir değerlendirme ile belirlenecektir. Ön eleme aşamasının ardından gerçekleşecek jüri değerlendirmesinden sonra seçilen eserlerin sahipleri İstanbul Topkapı Üniversitesi tarafından e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.

2. Sergilenecek eserler 2. değerlendirmeden sonra belirlenecektir. Sergilenmeye hak kazanan eserlerin sahipleri İstanbul Topkapı Üniversitesi web sitesinden duyurulacaktır.

3. Sergide yer alan eserler, dijital sergi kataloğu ile belgelenecektir. Ödül kazanan sanatçılar sergi açılış davetinde duyurulacaktır.

4. İstanbul Topkapı Üniversitesi, hem başvuru yapan adayların hem de sergilenmeye hak kazanan kişilerin isimlerini, eser görsellerini, eser özelliklerini sosyal medya ve diğer iletişim mecralarında tanıtım amaçlı kullanabilir.

5. Ödül almaya hak kazanan eserler sahipleri, ödüllerini açıklandığı tarihten 1 ay sonra alacaktır.