Genç avukatın ölümüne mahkeme ‘cinayet’ dedi: İntihar edecek olsa KADES’ten yardım istemez

Haberin Devamı

Dava dosyasına göre, Avukat Belen Nesil Çoşgun (22) evli ve bir çocuk babası olan Kahramanmaraş’ta oteli bulunan Muhammet Balcı ile duygusal bir birliktelik yaşıyordu. 15 Haziran 2023 günü çift, Ankara’da bir rezidansta kaldı. Sabah saatlerinde genç avukat yatağında vurulmuş halde bulundu. İddianamede, olay sabahı tarafların tespit edilmeyen nedenle tartışmaya başladığı, o sırada Çoşğun’un kullandığı cep telefonuna yüklü olan Kadın Destek Programı’na (KADES) 3 kez basarak yardım istediği, şüphelinin Kahramanmaraş’tan getirdiği ruhsatsız tabanca ile 1 kez ateş ederek genç avukatı öldürdüğü iddia edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sanık Balcı ise savunmalarında genç avukatın psikolojik sorunları olduğunu ve bu nedenle intihar ettiğini ileri sürdü. Davaya bakan Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa “Kadına Karşı Kasten Öldürme” suçundan iyi hal indirimi yapmadan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Mahkeme kararının gerekçesini tamamladı. Gerekçeli kararda sanığın çelişki savunmalar yaptığına dikkat çekildi.

Haberin Devamı

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Kararda, sanık Balcı’nın poliste alınan ilk ifadesinde olayda kullanılan tabancanın kendisine ait olduğunu, hasımları olduğu için bu tabancayı aldığını iddia ettiği, ancak savcılıkta tabancıyı genç kadının hasımları için aldığını söylediği, mahkemedeki savunmasında ise maktule ait olduğunu anlattığı belirtildi. Dinlenilen tanıkların ise silahın sanığa ait olduğunu söylediklerine dikkat çekilerek “Bu anlamda olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın sanığa ait olduğu anlaşıldı” denildi. Kararda ayrıca sanığın, tanık Ahmet Ş.’nin kız arkadaşına “Belen, istemediğim kişilerle görüşüyor, ben bunu öldüreceğim” gibi söylemleri olduğu, tanık Hatice Y.’ye de maktulün eski erkek arkadaşlarını sorduğu belirtilerek, “Tanık beyanları ile sanık ve maktul arasındaki tartışmalarının temelinde kıskançlık duygusu olduğu...” ifadesine yer verildi.

Gözden Kaçmasın Kurallar yeniden yazılıyor: Havalimanlarına Chicago kriterleri Haberi görüntüle

SOLAK OLMADIĞI HALDE

Kararda, sanık ile maktulün olay zamanı aralarının açık olduğunun sabit olduğu, sanığın maktulün psikolojik sorunları olduğu ve bu sebeple intihar etmiş olabileceği yönündeki savunmalarını ise destekler nitelikte delilerin bulunmadığı belirtilerek, “Maktulün olay günü KADES uygulaması üzerinden 3 kez yardım çağrısı yapıp sonra da intihar etmeye karar vererek ve bunu da sağ elini kullandığı halde tabancayı sol eliyle tutup vücuduna yastık dayamak suretiyle yastık üzerine de namlusunu dayadığı tabanca ile sol göğüs memesi yanından ve aşağıya eğimli bir atış yaparak gerçekleştirmiş olduğunu kabule imkân yok” denildi.

Haberin Devamı

ELİNİ YIKAYIP ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİRMİŞ

- Kararda cinayetten sonra sanığın banyoda ellerini yıkadıktan sonra üstünü değiştirdiğine de dikkat çekilerek şöyle denildi: “Sanık atış artıklarından kurtulmak için ellerini yıkayıp banyodaki üç havlu ile kurulanmış, üzerini değiştirmiş.”

Gözden Kaçmasın Duruşma salonunda oturma şekli polemiği Haberi görüntüle

CİNAYETİ TASARLADI

- Ailenin avukatı Mehmet Rifat Bacanlı sanığın ‘Tasarlayarak Adam Öldürme’ suçundan da cezalandırılması için istinaf başvurusunda bulundu. Avukat Bacanlı yaptığı istinaf başvurusunda, “Sanığın cinayeti planladığına ilişkin mesajlar var. Verilecek ceza aynı olsa da sanık ‘Tasarlayarak Kadına Karsı Kasten Öldürme’ suçundan da cezalandırılmalı” dedi.