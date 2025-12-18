×
Genç avukat, feci kazada yaşamını yitirdi

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Amasya#Avukat Erhan Şahiner
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 13:06

Amasya’da, Avukat Erhan Şahiner (25) duruşmaya giderken kontrolünü kaybettiği otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Beşgöz Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Erhan Şahiner’in kontrolünü yitirdiği 05 FP 869 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 yıllık avukat olan Şahiner’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Şahiner’in yakınları gözyaşı döktü. 

Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Amasya Baro Başkanı Edip Hakan Subaşı ve avukat olan Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi de kaza yerine geldi. 

Erhan Şahiner’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. 

Amasya Baro Başkanı Edip Hakan Subaşı, büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, “Meslektaşımız Erhan Şahiner’i elim bir trafik kazası sonucu kaybettik, çok üzgünüz. Genç, mesleğinin başında, hayat dolu bir meslektaşımızdı. Meslek camiamıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Duruşma için gelirken gerçekleşmiş bir kaza, sözün bittiği yerdeyiz” dedi. 

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

