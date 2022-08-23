Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Genç aşçının ölümünde şüpheli bir durumuna rastlanılmadı

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Polis#Sağlık
Genç aşçının ölümünde şüpheli bir durumuna rastlanılmadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 17:35

Denizli’de annesi tarafından evde ölü olarak bulunan gastronomi bölümü öğrencisinin yapılan ilk otopsisinde şüpheli bir durumuna rastlanılmadığı bildirildi. Genç aşçının vücudundan alınan örnekler, ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara’ya gönderildi.

Haberin Devamı

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çanakkale’de eğitimini sürdüren Gastronomi Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Mustafa Dolay (21), yaz tatili için Denizli’de yaşayan ailesinin yanına geldi. Dolay’ın işten dönen annesi, içeriye girmek için kapıyı açtığı esnada oğlunun koridorda hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Annenin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarın ardından adrese gelen sağlık görevlileri, genç aşçının hayatını kaybettiğini belirledi.

Annesi tarafından ölü olarak bulunan Mustafa Dolay’ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Yapılan ilk otopsisinde ölümünde her hangi bir şüpheli duruma rastlanılamayan Dolay’ın vücudundan alınan örnekler, ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara’ya gönderildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Dolay’ın cenazesi Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi’nde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli#Polis#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü?

#Idella Thompson
Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit

BAKMADAN GEÇME!

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü?

#Idella Thompson
Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit