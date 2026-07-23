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Genç aşçı Esmanur'un ölümünde 'terasta ikna' iddiası: Düştüğü yer ruhsatsız çıktı

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#Esmanur Polat#Beyoğlu Galata#Terastan Düşme
Genç aşçı Esmanurun ölümünde terasta ikna iddiası: Düştüğü yer ruhsatsız çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 12:01

İstanbul, Beyoğlu Galata'da çalıştığı otelin 5'inci katındaki terasından düşerek yaşamını yitiren 22 yaşındaki aşçı Esmanur Polat'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde olayın meydana geldiği teras katının ruhsatsız olduğu belirlenirken, oteldeki şef garsonun genç kadını teras bölümünde ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

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Olay, 17 Temmuz Cuma günü saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Galata Şahkulu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 1 yıldır otelde aşçı olarak çalışan Esmanur Polat, otelin 5’inci katındaki teras bölümünde bulunduğu sırada düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Genç aşçı Esmanurun ölümünde terasta ikna iddiası: Düştüğü yer ruhsatsız çıktı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Polat, ağır yaralı olarak ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Esmanur Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Genç aşçı Esmanurun ölümünde terasta ikna iddiası: Düştüğü yer ruhsatsız çıktı

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TERAS KATI RUHSATSIZ ÇIKTI

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, otelin faaliyet ruhsatının bulunduğu ancak olayın yaşandığı teras katının ruhsatsız olduğu belirlendi. Olay sırasında otelde olan şef garson Mustafa T. (38), Esmanur Polat ile yaklaşık 1 yıldır birlikte çalıştıklarını, onu teras bölümünde ikna etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını söylediği öğrenildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Esmanur Polat#Beyoğlu Galata#Terastan Düşme

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