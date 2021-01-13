Gen taraması umutları oldu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meltem Aksu Sönmezer, kalıtsal hastalıkları ortadan kaldırmanın en etkili yolunun bebek isteyen çiftlere “gen taraması” yaptırmak olduğunu belirterek, “‘3M Sendromu’ hastalığı nedeniyle sağlıklı çocuk sahibi olamayan Filiz-Sercan Erol çiftine tüp bebek yöntemi ile ‘tek gen hastalıklarında Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) teknolojisi’ uyguladık ve çiftin 6 yıl sonra sağlıklı bir çocuk sahibi olmalarını sağladık. SMA hastalığını da ülkeden elimine etmenin en önemli yolu yine gen taramasından geçiyor” dedi.

EMBRİYONLARA TEST

Op. Dr. Sönmezer, Hürriyet’e şunları söyledi: “Akraba evliliği nedeniyle ortaya çıkan hastalıklara sahip veya genetik bir hastalık taşıyıcısı çiftler de sağlıklı bebek sahibi olabilirler. Örneğin genetik bir hastalık olan 3M sendromu çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği, iskelet anormallikleri, anormal yüz bulguları ve normal zeka ile karakterize olan bir hastalıktır. Birçok genetik hastalık gibi 3M sendromunun da tam bir tedavisi yok. PGT yöntemi, tüp bebek tedavisi ile elde ettiğimiz embriyoların genetik testleri yapılarak, sağlıklı olanlarının seçilip anneye transfer edilmesi işlemidir.

10 EMBRİYONDAN 4’Ü

Genetik tarama destekli tüp bebek tedavisinden önce klasik tüp bebek tedavisindeki tetkikleri yapıyoruz. Filiz Erol (28) ve Sercan Erol (31) çifti de 3M sendromu açısından taşıyıcı genlere sahip bir çift. Filiz Erol’dan yumurta uyarıcı tedavi sonunda topladığımız 27 yumurtadan, 10 olgun yumurtaya mikroenjeksiyon yapıldı. Döllenen yumurtalar, PGT yöntemi ile genetik açıdan incelendi ve 10 embriyondan 4 tanesi normal, yani sağlıklıydı ve bir tanesini anneye transferle tekiz bir gebelik elde ettik. Şimdi 8 haftalık sağlıklı gebeliğe sahip.

Genetik bir hastalığa sahip çocuğu olan çiftlere ve ailesinde genetik bir hastalığa ait taşıyıcılık bulunan eşlere uygulanabilir.”