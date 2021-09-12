Gemlik'te zeytinlikte korkutan yangın

Gemlik ilçesinde Gemlik Devlet Hastanesi'nin arka sırtlarında yer alan zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden dumanların yükselmesi üzerine durumu fark eden çevredekiler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, arazözlerle yangına karadan müdahale etti.

Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterle de yangını söndürme çalışmalarına havadan destek veriliyor.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan DHA muhabiri Kazım Bulut, yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi. Bulut, "Şu anda Gemlik Devlet Hastanesi'nin 500 metre yakın alanda yangın çıktı. İlk olarak helikopterle müdahale edildi. Eğer helikopter müdahale edilmeseydi büyük bir yangından söz edebilirdik. Yangın kısmen kontrol altına alındı." dedi.





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