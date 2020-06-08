MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGemlik'te kaçak avlanan trol teknesine el konuldu
GeriGündem Gemlik'te kaçak avlanan trol teknesine el konuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Kazım BULUT/GEMLİK(Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 08.06.2020 - 11:39,Son Güncelleme:

Gemlik'te kaçak avlanan trol teknesine el konuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gemlik'te kaçak avlanan trol teknesine el konuldu
Abone Olgoogle-news

BURSA’nın Gemlik ilçesinde, yasa dışı avlanan trol teknesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Tekneye el konulurken, tekne sahibini bulmak için soruşturma başlatıldı.

Bursa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gemlik açıklarındaki bir teknenin, trolle avlandığını tespit etti. Ekipler, gece yarısı düzenledikleri operasyonla tekneyi, suçüstü yakaladı. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında tekneye ve ağlara el konuldu. Ekipler, teknenin sahibini bulmak için soruşturma başlattı.

Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Hazer tarafından yapılan yazılı açıklamada,

''Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığı'mıza teşekkür ediyoruz. Kaçak avcılıkla mücadelemiz uzun zamandır devam ediyor. Bizlerin görevi, hem körfezimizdeki popülasyonu korumak, balıkları sonraki nesillere aktarmak hem de daha sağlıklı ürünlerin vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlamaktır. Bu anlamda da çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle