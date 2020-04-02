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Muammer İRTEM-Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 02.04.2020 - 16:58,Son Güncelleme:/

Gemlik'te kaçak avlanan trol teknesine el konuldu

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Gemlik'te kaçak avlanan trol teknesine el konuldu
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BURSA’nın Gemlik ilçesinde, yasa dışı avlanan trol teknesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Tekneye el konulurken, sahibine para cezası uygulandı.

Bursa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gemlik sahili açıklarındaki bir teknenin, trolle yasa dışı avlandığı ihbarını aldı. Ekipler, gece yarısı düzenledikleri operasyonla tekneyi suçüstü yakaladı. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında tekneye el konulurken, sahibine para cezası kesildi. Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklama, şu ifadeler yer verildi:

“Kooperatifimizin, sürdürülebilir geleneksel balıkçılık ile mücadelesi devam etmektedir. Trol teknelerinin yasak olduğu halde, sahilimizde balıkçılık faaliyeti yaptıklarını belirledik. Trol tekneleri sebebiyle, bölge halkımızın denize ağ atamamasından kaynaklı birtakım mağduriyetler ortaya çıktı. Bu sebeple kooperatifimiz durumu, 158 Sahil Güvenlik ihbar hattını arayarak, yetkililere bildirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce yapılan operasyon ile sahilimizde yasa dışı faaliyet gösteren trol teknesi yakalanmıştır. Bu mücadelede emeği geçen Bursa Sahil Güvenlik ekiplerine teşekkür ederiz”

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