Gemlik'te 4.3 büyüklüğünde deprem: Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan ilk açıklama

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Dün Bursa merkezli gerçekleşen depremlerin ardından bugün Bursa Gemlik'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

CNN Türk yayınına bağlanan Prof. Dr. Süleyman Pampal şunları söyledi:

Gemlik bölgesindeki fay Kuzey Anadolu fayının kuzey kesimi. Orada çok ciddi bir boşluk var. Gemlik civarındaki bu tür depremler sanki İznik depremini üreten fayın ısınma hareketleri gibi yorumlanabilir. Bir hazırlık gibi. İznik konsülü önemli bir merkez. 1065 depreminde oradaki eserler su altında kalmış hala sular altında. Gemlik İznik'e çok yakın. Gemlik'te olan depremler o yüzden dün bizi kaygılandırmıştı.

'AKTİF FAY ÜZERİNDE BULUNAN BİR BÖLGE'

Teyakkuzda olmamız gerekiyor. Aktif fay üzerinde bulunan bir bölge. Bir kuzey kol var 1999’da Adalar’a doğru kırıldı. 1894’te Adalar fayı kırıldı. 23 Nisan’da deprem olan batı kesim doğuya doğru devam ediyor. Orada kırılmamış kesimin 7 civarı deprem üretebileceğini varsayabiliriz. Ege’den başlarsak Tekirdağ civarından Marmara’ya kadar kuzey kol kırıldı. 2.'sinin gelmesi muhtemel.

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Gemlik civarında yüksek hissedilmesi doğal. Burası en tehlikeli yer. 99 depreminde Avcılar örneğini verdik. Zeminin ne kadar önemli olduğunu gösteren çok örnek var. 6 Şubat'ta Adana'da can kayıpları oldu. Arada 230 km mesafe var.

'DEPREM TEHLİKESİ ÇOK YÜKSEK'

Gemliğin içinden geçiyor bu fay. Bu fay 1065'te 7 üzerinde deprem ürettiğini söyledik. Uzun zamandır enerji biriktiyor. 7-7.5 üzerinde bir deprem her an mümkündür. Deprem tehlikesi çok yüksek.

Depreme dayanıklı olmayan yapı stoğu her yerde söz konusu. Bir de Bursa fayı var yakın bölgede. Depremin yıkıcı etkisini 3-4 kat artırdığını deprem kuvvetini artırdığı bilimsel bir gerçek. Deprem ayrım yapmaz.