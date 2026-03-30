Gemlik ve Kumla'yı lodos vurdu, çok sayıda tekne battı

#Lodos Hasarı#Gemlik Tekneleri#Kumla Fırtına
Gemlik ve Kumlayı lodos vurdu, çok sayıda tekne battı
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 10:47

Bursa’nın Gemlik ilçesi ile Kumla sahilinde etkili olan şiddetli lodos, denizde ve kıyı kesimlerinde büyük hasara yol açtı. Gece saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle dalgaların boyu yükselirken, sahilde bağlı bulunan çok sayıda küçük tekne su alarak battı ya da sürüklenerek zarar gördü.

Balıkçılar ve tekne sahipleri sabah saatlerinde karşılaştıkları manzara karşısında büyük üzüntü yaşarken, bazı teknelerin tamamen kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Şiddetli rüzgârın etkisiyle iskelelerde de hasar meydana geldi.

Gemlik ve Kumlayı lodos vurdu, çok sayıda tekne battı
CAN KAYBI OLMAMASI TESELLİ OLDU

Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Öte yandan, can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Gemlik ve Kumlayı lodos vurdu, çok sayıda tekne battı

Bölgede lodosun etkisinin gün içinde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

#Lodos Hasarı#Gemlik Tekneleri#Kumla Fırtına

