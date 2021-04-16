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Gündem
Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2021 - 12:11 | Son Güncelleme:

Gemlik Sahili, plankton patlaması ile bembeyaz oldu

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Gemlik Sahili, plankton patlaması ile bembeyaz oldu

MARMARA Denizi'nin Gemlik Körfezi'ne bakan kıyısı, ilkbaharda deniz suyunun ısınmasıyla oluşan plankton patlaması sonucu beyaza büründü.

Gemlik Sahili, plankton patlaması ile bembeyaz oldu
İlkbaharda deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle biyolojik mevsimsel olay olarak meydana gelen plankton patlaması, Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi kıyısını beyaza bürüdü. Sahilin bembeyaz olduğunu görenler, şaşırırken, bazı kişiler de cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü çekti.

Öte yandan geçen hafta da oluşan plankton patlamasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilkbaharda özellikle Gemlik açıklarında görülen plankton çoğalmalarının deniz kirliliği olmadığı belirtilmişti.

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