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Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa) (DHA)
Haber Giriş: 11.12.2020 - 13:56 | Son Güncelleme:

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

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Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
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Bursa'da koronavirüs nedeniyle tedavi gören Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir (64), hayatını kaybetti.

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, Covid-19 testi pozitif çıkınca Bursa'daki özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumu kötüleşince yoğun bakıma alınan Demir, entübe edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Demir, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

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