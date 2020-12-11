Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa) (DHA)
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Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Bursa'da koronavirüs nedeniyle tedavi gören Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir (64), hayatını kaybetti.
Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, Covid-19 testi pozitif çıkınca Bursa'daki özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumu kötüleşince yoğun bakıma alınan Demir, entübe edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Demir, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
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