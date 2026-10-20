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Geminbeli Geçidi'nde sonbahar manzaraları: Renk cümbüşü havadan görüntülendi

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#Geminbeli Geçidi#Sivas Doğa Harikası#Sonbahar Renkleri
Geminbeli Geçidinde sonbahar manzaraları: Renk cümbüşü havadan görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 10:25

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında yer alan 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi, sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı, kızıl ve kahverenginin tonlarına bürünerek renk cümbüşüne sahne oldu. Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan sarp geçitteki doğa manzarası havadan görüntülendi.

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Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında yer alan Geminbeli Geçidi, ekim ayının gelmesiyle birlikte sonbaharın pastel renklerine büründü.

Geminbeli Geçidinde sonbahar manzaraları: Renk cümbüşü havadan görüntülendi

Yeşil, sarı, kızıl ve kahverenginin farklı tonlarını barındıran orman, havadan çekilen görüntülere yansıdı. Karadeniz ile İç Anadolu arasında önemli bir geçiş güzergahı olan Geminbeli Geçidi, sarp kayalıkları ve keskin kıvrımlı yollarıyla özellikle kış aylarında sürücülere zorlu anlar yaşatmasıyla biliniyor.

Geminbeli Geçidinde sonbahar manzaraları: Renk cümbüşü havadan görüntülendi

FOTOĞRAF TUTKUNLARI İÇİN GÖRSEL ŞÖLEN

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Mevsimsel dönüşümle birlikte güzergah boyunca uzanan ağaçların yapraklarının sararıp kızarması, bölgeden geçen sürücülerin ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Geminbeli Geçidinde sonbahar manzaraları: Renk cümbüşü havadan görüntülendi

Çok sayıda fotoğraf tutkunu, bölgedeki manzarayı görüntülemek için geçide geliyor. Seyahat eden vatandaşlar da araçlarını yol kenarına park ederek temiz havanın ve sonbahar manzarasının keyfini çıkarıyor.

Geminbeli Geçidinde sonbahar manzaraları: Renk cümbüşü havadan görüntülendi

Geminbeli Geçidi, hem ulaşım ağındaki stratejik konumu hem de barındırdığı geniş bitki örtüsüyle her mevsim farklı bir görünüm sunmaya devam ediyor.

Geminbeli Geçidinde sonbahar manzaraları: Renk cümbüşü havadan görüntülendi

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#Geminbeli Geçidi#Sivas Doğa Harikası#Sonbahar Renkleri

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