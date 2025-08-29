Gemilerimiz göğsümüzü kabarttı

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ‘TEKNOFEST 2025’ kapsamında düzenlenen ve ‘Mavi Vatan’ temasıyla dün başlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali ‘TEKNOFEST Mavi Vatan’a katıldı. Pendik’teki İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen törende konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

HER ALANDA DESTAN YAZIYORUZ

“Ülkemizin iftihar vesilesi olan savunma sanayimiz kelimenin tam anlamıyla her alanda destan yazıyoruz. Dostlarımız başarılarımızdan övgüyle bahsederken, hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Varsın uğraşsınlar. Onlar koşacak, ama onlar bizi yakalayamayacak. 100 yıl önce İstiklal Harbimiz nasıl ezilenlere umut aşılamışsa, savunma sanayii hamlelerimiz de bugün mazlumlara cesaret veriyor. Filistin’den Suriye’ye, Yemen’den Somali’ye, Sudan’dan Libya’ya nerede sıkıntı çeken bir kardeşimiz varsa, Türkiye’nin başarılarıyla gurur duyuyor. Elbette bugünlere kolay gelmedik. ‘Olmaz’ diyenlere aldırmadık. ‘Yapamazsınız’ diyenlere kulak asmadık. ‘Hayal görüyorsunuz’ diyenlere prim vermedik. Mühendislerimize, şirketlerimize, siz gençlerimize güvendik. Çok kısa sürede dünyanın gıptayla takip ettiği seviyeye geldik.

BOĞAZ’DAKİ GEÇİT

Pazar günü inanıyorum ki sizler de Boğaz’daki geçit merasimini izlediniz. 24 Ağustos’ta dünyanın incisi İstanbul Boğazı’ndan geçen gemilerimiz, hepimizin göğsünü kabarttı. Çok maksatlı amfibi gemimiz TCG Anadolu, Barbaros sınıfı fırkateynimiz TCG Oruç Reis, ilk milli fırkateynimiz TCG İstanbul, ilk milli savaş gemimiz TCG Heybeliada, amfibi çıkarma gemimiz TCG Sancak, Hayalet denizaltı gemimizin ikinci platformu TCG Hızırreis, kılıç sınıfı hücum botumuz TCG Kalkan, mayın avlama gemimiz TCG Alanya gibi her biri donanmamızın caydırıcı gücü olan son teknolojiye sahip platformlarımızı oraya götürdük. Gazi Mustafa Kemal’in emaneti TCG Savarona da törenimizde ilk kez yerini aldı. Savarona yıllarca kaderine terk edilmişti. Aslına sadık kalarak yeniledik ve mavi sularla tekrar buluşturduk. Gazi Mustafa Kemal’in, ‘bir çocuğun oyuncağını beklemesi gibi bekledim’ dediği yatını burada yakından görebileceksiniz.”

Atatürk’ten yadigar Savarona da yenilenerek ziyarete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşi Emine Erdoğan ile birlikte yatı ziyaret etti.

TCG ANADOLU’NUN BÜYÜĞÜ GELİYOR

CUMHURBAŞKANI Erdoğan “Donanmamızın amiral gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’nun kapıları da ziyaretçilere açık olacak. Şimdi bunun bir büyüğünü yapıyoruz inşallah. Bununla kalmayacağız. Bize yakışan neyse onu da yapacağız. TCG Anadolu’da, Bayraktar TB2, TB3 ve Kızılelma gibi insansız araçlarımızın yanı sıra Zaha, Vuran, Kobra gibi zırhlı araçlarımız da yer alacak. Teknofest ziyaretçileri, Türk denizciliğinin nereden nereye geldiğini, bugün hangi yeteneklere sahip olduğunu böylece görme fırsatı bulacak” dedi.

TEKNOFEST’TE 8 YILDA 11 MİLYON ZİYARETÇİ

ERDOĞAN Teknofest’le ilgili “İlkini 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz Teknofest’in, bu sene yurt içinde 10’uncusunu, toplamda 12’cisini düzenliyoruz. 8 yılda yaklaşık 11 milyona yakın ziyaretçi ağırladık. 2025 senesinde birincisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, ikincisi İstanbul’da olmak üzere 2 Teknofest tertip ettik. Toplam 63 yarışmaya 1.2 milyona yakın yarışmacı katıldı. Teknofest’in her yıl gençlerimizin ilgisine daha fazla mazhar olmasını çok kıymetli görüyorum” diye konuştu.

SAVARONA HEDİYESİ

Emine Erdoğan’a TCG Savarona’nın yeniden Mavi Vatan’la buluşturulmasına katkılarından dolayı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Tersane Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin tarafından minyatür gemi kampanası hediye edildi. TEKNOFEST Mavi Vatan’a ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan “Tarihimize ve Mavi Vatan’a kazandırılan bu değerde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin denizlerdeki gücünün büyüyerek devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

KİMLER YER ALDI

TEKNOFEST Mavi Vatan programına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, İstanbul Valisi Davut Gül, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören ve Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı da katıldı.



Öğrenciler ve yarışmacılar ilk gün TEKNOFEST Mavi Vatan’da sergilenen askeri araçları yakından görme fırsatı buldu.